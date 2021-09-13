شكرا لقرائتكم خبر مصر تعيد 53 مهاجرا وليبيا تحقق في تعذيبهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية إعادة 53 مصريا كان قد تم القبض عليهم في ليبيا خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية، قال مكتب النائب العام الليبي إنه تم ضبط متهم باحتجاز مهاجرين مصريين وتعذيبهم، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر الاعتداء على أشخاص مكبلين بالضرب وسط صرخاتهم واستغاثاتهم.

وأكد مكتب النائب العام في طرابلس أنه وجه وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بالبحث عن مرتكبي الجريمة وتعذيبهم لإجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية وفق ما ذكر موقع «بوابة أفريقيا»، وبين النجاح في تحديد هوية مرتكب الواقعة والقبض عليه.

وأشار إلى أن التحقيق أثبت أيضا تورط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول، وأنه تولى تنسيق هجرة غير شرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل، ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه في دول الجوار.

من جهتها، قامت السفارة المصرية في طرابلس بترتيب عودة 53 شابا مصريا كان قد تم القبض عليهم من جانب السلطات الليبية أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، حيث تم التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم واللازمة لإعادتهم إلى أرض الوطن».

وكشف بيان الخارجية أنه تم تسفير الشباب إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدائمة بإيلاء كل سبل الرعاية للمواطنين المصريين وإعادتهم إلى مصر. وتابع البيان «وقدم السفير تامر مصطفى رئيس البعثة المصرية لدى ليبيا الشكر للجهات الليبية المعنية على تقديم كافة التسهيلات والترتيبات اللازمة لإعادة أبنائنا المصريين إلى أرض الوطن».