ارتفاع عدد ركاب الرحلات الجوية في أمريكا

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

ارتفع عدد ركاب الرحلات الجوية في أمريكا، ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 143% خلال أمس الأحد.



وذكرت إدارة أمن النقل الأمريكية، أن عدد الركاب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، وصل إلى 1.97 مليون راكب في يوم الأحد، 12 سبتمبر/أيلول الجاري، مقارنة بـ 809.850 ألف راكب، في نفس اليوم قبل عام.

وحسب وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء، بلغ متوسط عدد الركاب اليومي في السبعة أيام الماضية 1.71 مليون مقارنة بـ 738.038 ألفا قبل عام.

ووفقا لمكتب إحصاءات النقل، ارتفع سهم شركة "ساوث أيست" الجوية وشركة "أمريكان أير"، وشركة "انترناشونال ايرلاينز جروب" (آي ايه جي).

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، استحوذت الشركات الثلاثة، على أغلب الركاب في 2020، بنسبة 3 % و 20 %، و9% على التوالي.

ونقلت شركات الطيران الأمريكية 66.4 مليون مسافر في يونيو/حزيران الماضي، أو ثلاثة أمثال العدد في يونيو/ حزيران 2020، لكنه لا يزال منخفضا 21 % عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقالت وزارة النقل الأمريكية، سجلت أكبر 21 شركة طيران أمريكية، والتي تتعامل مع أكثر من 90 % من إجمالي حركة السفر الأمريكية، زيادة قدرها 9.2 مليون مسافر في يونيو/ حزيران الماضي عن العدد الذي نقلته في مايو/أيار الماضي، والبالغ 57.2 مليون مسافر.

وأضافت الوزارة أن عدد الركاب المحليين في يونيو/حزيران الماضي، انخفض 17%، بينما هبط عدد الركاب الدوليين 45%، مقارنة بنفس العدد في عام 2019.

وتقول "إيرلاينز فور أمريكا"، وهي مجموعة تجارية صناعية، إن شركات الطيران الأمريكية، تشغل رحلات داخلية أقل بنسبة 17% مقارنة بمستويات 2019 وبنسبة 35% للرحلات الدولية.

ولم ترفع إدارة بايدن قيود السفر التي تمنع الكثير من دول العالم من دخول الولايات المتحدة.