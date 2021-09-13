مقتل 480 مدنيا ببوركينا فاسو خلال 3 أشهر

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

قتل 480 مدنيا في هجمات إرهابية في بوركينا فاسو خلال الفترى من مايو/ أيار إلى أغسطس/آب 2021.



جاء ذلك في تقرير للمجلس النرويجي للاجئين وهو منظمة غير حكومية تعنى بـ"الحاجات الإنسانية الملحة" في بوركينا فاسو.

وأعربت المنظمة النروجية غير الحكومية في بيان الإثنين، عن قلقها من الارتفاع المفاجئ في عدد النازحين في الأشهر الأخيرة، حيث "أُجبر أكثر من 275 ألف شخص على الفرار من أعمال عنف جديدة" منذ أبريل/ نيسان الماضي.

والشهر الماضي، أعلن جيش النيجر، مقتل أكثر من مئة إرهابي في عملية أمنية قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وترتبط الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة المعروفة باسم "الحدود الثلاثة" بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، خصوصا بتنظيمي القاعدة أو داعش في الصحراء الكبرى.

وتعود آخر مجزرة سقط فيها مدنيون إلى 16 أغسطس/آب الماضي في قرية داري داي (بانيبانغو) حيث قتل مسلحون على دراجات نارية 37 شخصا يعملون في حقل بينهم أربع نساء و13 قاصرا، حسب تقرير رسمي.