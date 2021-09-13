شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بـ«الصحة العالمية» يحسمون الجدل بشأن أخذ الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسم مجموعة من الخبراء بمنظمة الصحة العالمية الجدل بشأن الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

ورأى خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية، اليوم الإثنين، أن إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» لكل السكان غير مبرر راهنا لأنها تبقى فعالة جدا في مواجهة أخطر أشكال مرض «كوفيد-19» ومنها المتحورة «دلتا».

وكتب هؤلاء الخبراء في مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية: «هذه اللقاحات المحدودة العدد ستنقذ عددا أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جدا للإصابة بشكل خطر من كوفيد-19 ولم يتلقوا اللقاح بعد».

وأوضحت مجموعة الخبراء الدوليين هذه المؤلفة من اختصاصيين من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأميركية وهيئات بحثية عدة في العالم «لا تظهر البيانات الراهنة الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموما الذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر».

وبدأت دول باعطاء هذه الجرعة المعززة إلى بعض فئات المجتمع تشمل المسنين بعد ستة أشهر على تلقيحهم، والأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.