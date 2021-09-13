شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الشعبية السياسية لبايدن بعد الانسحاب من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة "بلومبرج"، إن الشعبية السياسية للرئيس الامريكي، جو بايدن، شهد انخفاضا مفاجئا وحادا في الشهر الماضي، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" اليوم الاثنين.

ومن الممكن أن يكون لذلك أهمية كبيرة، بحسب "بلومبرج"، حيث سيتعين على "بايدن" أن يقرر ما إذا كان سيأتي ببديل ليحل محل جيروم باول، في مجلس البنك المركزي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المحتمل أيضا أن يكون هناك صراع بشأن محاولته رفع حافز مالي آخر، وفرض حظر على عمليات الإخلاء، وعلى سقف الدين الاتحادي.

وتشير "بلومبرج" إلى أن أي شيء يؤدي إلى إضعاف موقف الرئيس في هذه البيئة، من شأنه أن يزيد من حالة عدم اليقين، وأن يزيد من مخاطر وقوع صدام سياسي يعيد الاقتصاد إلى حالة الأزمة، مضيفة أن أفغانستان، وتعامله مع أزمتها خلال الأسابيع التي تلت سيطرة طالبان عليها، أضعفته بكل تأكيد.