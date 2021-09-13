حصيلة ضحايا كورونا تلامس الـ130 ألفاً في إيطاليا

وارتفع عدد الوفيات إلى 129 ألفاً و955 حالة، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 4 ملايين 609 آلاف و205 إصابات بعد الإعلان عن 2800 إصابة جديدة اليوم.

كما ازداد عدد المصابين في وحدات العناية الفائقة في المستشفيات 4 أشخاص عن الأمس، ليبلغ مجموعهم 563 مريضاً.



وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية شفاء 4 آلاف و186 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و353 ألفاً و346 حالة.