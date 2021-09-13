نصر الله: سقوط رهان حصول مشكلة بين حزب الله والدولة

ورحب نصر الله، في كلمة له، بـ"تشكيل الحكومة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان"، موجها الشكر إلى "رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي عمل طوال فترة تصريف الأعمال لمدة عام كامل".

وقال نصرالله، إنه "يتطلع إلى حكومة تقوم بالإنقاذ والإصلاح"، مؤكدا أن البلد أصبح في قلب الانهيار، والمطلوب من الجميع التضامن للتخفيف عن الناس وإعطاء الحكومة الوقت المطلوب لها للإنجاز.



ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، الجمعة الماضية في قصر بعبدا، على مرسوم تشكيل الحكومة، بحضور رئيس مجلس النواب، نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي استمر لأكثر من عام.