الاتحاد الأوربي يلبي دعوة بغداد ويرسل فريقاً لمتابعة انتخابات العراق

وقال الاتحاد في بيان، أنه "استجابة لدعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن فريقنا سيراقب الانتخابات التشريعية العراقية التي ستجري الشهر المقبل".

ولم يتبق على الانتخابات المبكرة إلا أياما معدودات، وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي قرر أن يكون يوم الاقتراع في العاشر من الشهر المقبل.

