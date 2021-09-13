السعودية تعدّل إجراءات دخول المقيمين والزائرين

وقالت في بيان صحفي إنه على القادم غير المحصن والحاصل على جرعة واحدة من اللقاحات المعتمدة في المملكة، أن يقدم فحص (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.وأوضحت أنه على القادم الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة، على أن يقدم فحص (PCR) سلبي لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى المملكة على أعلى تقدير، وأن تطبق عليه إجراءات الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا خلال 24 ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول وتنتهي مدة الحجر المؤسسي بظهور نتيجة سلبية للفحص.وبينت أنه تطبق على غير المحصن من المرافقين دون سن الثامنة عشر عاما إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، على أن يتم إجراء فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوق) في اليوم الخامس، ويلتزم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة. على ن تطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشر عاما فما فوق، إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

وقالت إنه سيسري العمل بذلك اعتبارا من يوم الخميس 23 سبتمبر الحالي من الساعة 12 ظهرا، مشيرة إلى تعديل إجراءات الحجر الصحي المنزلي للمواطنين والمواطنات، بحيث يطبق علـى غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، وأن يتم إجراء فحص كورونا لهم في اليوم الخامس مع تطبيق الإجراءات الإحتررازية التي تحددها وزارة الصحة.