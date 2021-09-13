خالد بن محمد بن زايد يزور موقع إكسبو 2020 دبي والجناح الوطني للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

زار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، موقع إكسبو 2020 دبي، والتقى بالفريق الوطني لإكسبو 2020 دبي، واطلع على استعداداتهم الاستثنائية للحدث العالمي.



واطلع خلال جولة ميدانية مع ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي على الاستعدادات النهائية للمعرض ومرافقه ذات المواصفات العالمية، والمناطق التي يضمها المعرض، وتركز على موضوعاته الفرعية الثلاثة، وهي الفرص، والتنقل، والاستدامة.

كما زار الجناح الوطني لدولة الإمارات، الذي يسرد قصة الدولة التي أصبحت موطناً لشعوب العالم .. والتقى سموه بفريق عمل الجناح الوطني مع معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وأثنى على جهودهم وجاهزيتهم لاستقبال ضيوف الإمارات من كافة أنحاء العالم.

وقال : نفخر بالاستعدادات الاستثنائية التي يشهدها موقع إكسبو 2020 دبي متضمنة أجندة عالمية لضيوف الدولة، ونثمن دور الجناح الوطني لدولة الإمارات الأساسي في تعزيز التبادل الثقافي، واطلاع العالم على الإرث التراثي الغني لدولة الإمارات.

ورحبت ريم الهاشمي بالزيارة مثمنة حرص سموه على متابعة جهود فريق العمل الوطني، والوقوف على جاهزية الجناح الوطني لدولة الإمارات .. وقالت معاليها : مستعدون لإقامة نسخة غير مسبوقة من الحدث العالمي، واستقبال ضيوف الإمارات من حول العالم، مؤكدة أن الجناح الوطني لدولة الإمارات يتميز من حيث التجربة التي يقدمها للزوار، ليعكس تاريخ وثقافة وأصالة الإمارات وشعبها.

ويروي الجناح الوطني لدولة الإمارات قصصاً عن أرض الإمارات وشعبها وكل من يعتبرها وطنه، ويركّز في تفاصيله ومحتوياته على تعزيز المشهد الثقافي الطّموح للدولة الفتيّة، ويسرد للمجتمعات المحليّة والعالميّة قصصاً عن أصالة شعبها وإرث أجدادها وجذور ماضيها الضاربة في عمق تاريخها العريق.

كما يسلّط الجناح الضوء على التحول الذي شهدته دولة الإمارات وجعل منها موطناً لشعوب تنتمي لأكثر من 200 دولة حول العالم .. ويقدّم لمرتاديه تجربة فذّة تلهم العالم بأسره حول المعنى الحقيقي لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتبرز الأثر الإيجابي للتواصل والترابط الإنساني، وترسم ملامح مستقبل مشرق يضمّ الجميع.

ويشارك في إكسبو 2020 دبي، الذي يعد أكبر فعالية ثقافية في العالم وأكبر حدث عالمي منذ ظهور جائحة كورونا، 192 دولة تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" .. ويتوقع أن يستقطب المعرض، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل، 25 مليون زيارة من داخل الدولة وخارجها.