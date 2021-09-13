عاجل.. دولة الإمارات تدرج 38 فرداً و15 كياناً على قائمة الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

وشملت قائمة الأشخاص كل من أحمد محمد عبدالله محمد الشيبه النعيمي "الإمارات"، ومحمد صقر يوسف صقر الزعابي "الإمارات"، وحمد محمد رحمه حميد الشامسي "الإمارات"، وسعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي "الإمارات".

كما ضمت حسن حسين طباجه "لبنان"، وأدهم حسين طباجه "لبنان"، ومحمد أحمد مسعد سعيد "اليمن"، وحيدر حبيب على "العراق"، وباسم يوسف حسين الشغانبى "العراق"، وشريف أحمد شريف باعلوى "اليمن"، ومانوج ساباروال او براكاش "الهند".

وبالإضافة إلى هؤلاء، ضمت القائمة، راشد صالح صالح الجرموزي "اليمن"، ونايف ناصر صالح الجرموزي "اليمن"، وذبيح الله عبدالقاهر دوراني "أفغانستان"، وسليمان صالح سالم عبولان "اليمن"، وعادل أحمد سالم عبيد علي بادره "اليمن"، وعلى ناصر عسيري "السعودية"، وفضل صالح سالم الطيابي "اليمن".

القائمة ضمت أيضا عاشور عمر عاشور عبيدون "اليمن"، وحازم محسن الفرحان "سوريا"، ومهدى عزيز اله كياستى "إيران"، وفرشاد جعفر حاكم زاده "إيران"، وسيد رضا سيد محمد قاسمي "إيران"، ومحسن حسن كاركرحجت "إيران"، وإبراهيم محمود أحمد محمد "إيران"، وأسامة حسين دغيم "سوريا".