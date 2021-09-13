روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية مع 4 دول وزيادة عدد الرحلات لمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع 4 دول، وزيادة عدد الرحلات لمصر، اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وكانت روسيا قد قررت إعادة الرحلات الجوية مع دول العالم، بعد تعليقها في ظل أزمة فيروس كورونا.

ووفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية" فإنه اعتبارا من 21 سبتمبر/أيلول الجاري، سيتم استئناف الرحلات الجوية مع إسبانيا، والعراق، وكينيا وسلوفاكيا.

وتم اتخاذ القرار بناء على قرار اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وتركيا من مطارات بسكوف، وماجغادان، ومورمانسك، وتشيتا اعتبارا من 21 سبتمبر/أيلول، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وبعد توقف دام 6 سنوات، عاد السياح الروس من جديد إلى المنتجعات السياحية المصرية وتحديدا شرم الشيخ والغردقة.

وفي العاشر من أغسطس/آب الماضي، استقبل مطار شرم الشيخ المدينة السياحية المُطلة على البحر الأحمر، أول طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران تقل على متنها سائحين قادمين من روسيا في رحلة مباشرة.

ويشكل استئناف الرحلات الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ دفعة كبيرة لآفاق الانتعاش السياحي في مصر، والتي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، على غرار مختلف بلدان العالم.

وفي عام 2014، قبل توقف السياحة الروسية بعام استقبلت مصر نحو 3.1 مليون سائح روسي وهو عام ذروة السياحة المصرية، ثم تراجع أعدادهم في 2015 إلى نحو 2.8 مليون سائح بسبب حادث الطائرة.

وحسب الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، فإن شركات طيران روسية ستطلق رحلات طيران جديدة إلى مصر، بالإضافة إلى شركة أخرى ستزيد عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.