شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "طيران الإمارات" تطلق أول تطبيق واقع افتراضي لناقلة جوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت "طيران الإمارات"، أول تطبيق واقع افتراضي لناقلة جوية على مستوى العالم على "متجر أوكولاس"( Oculus Store).



ويتيح التطبيق للعملاء، استكشاف جناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل Gamechanger، والصالون الجوي على طائرات A380، وما يحيط بمقاعدهم في رحلاتهم المنتظرة، وذلك باستخدام تجارب الواقع الافتراضي VR الرائدة في الصناعة والحائزة جوائز عالمية.

واتخذت "طيران الإمارات"، خطوة نوعية في طموحها للتواصل مع عملائها في جميع أنحاء العالم، وإشراكهم من خلال تطبيق VR المتطور، المتاح لأي شخص قادر على الاتصال بالإنترنت ومن خلال تطبيق طيران الإمارات، والآن عبر "متجر أوكولاس" لمستخدمي "أوكولاس ريفت"( Oculus Rift ).

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول "طيران الإمارات" لدائرة الاتصال والتسويق والعلامة التجارية، إن طيران الإمارات تهدف إلى تقديم تجارب عملاء مبتكرة ومتميزة، سواء على متن الطائرة أم على الأرض أو في الفضاء الرقمي، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار إلى أن "طيران الإمارات"، أصبحت في عام 2018، أول ناقلة في العالم تقدم تقنية واقع افتراضي متقدمة على منصاتها الرقمية، ما وفر للعملاء فرصة غامرة للتعرف على تجربة طيران الإمارات الرائعة التي تنتظرهم قبل الصعود على متن الطائرة فيما واصلت الناقلة الاستثمار وتطوير هذه التجربة، حتى أصبحت اليوم أول ناقلة تطلق تطبيق واقع افتراضي متكامل على "أوكولاس".

وأضاف بطرس، أن هذه المبادرة تسهم في توسيع نطاق الوصول العالمي والقدرة على التفاعل مع العملاء عبر المنصات الرقمية.

وأشار إلى أنها جاءت في الوقت المناسب حيث تسببت جائحة كورونا في عدم سفر الكثيرين، الذين يسعون الآن للإلهام والبحث وإعادة اكتشاف الرحلات وما يتوفر لهم من خيارات.

ويتيح التطبيق، الذي طور بالشراكة مع شركة التكنولوجيا"Renacen"، لعملاء "طيران الإمارات"، التنقل عبر مقصورات الدرجات السياحية والأعمال والأولى، واستكشاف مقاعدهم وما يحيط بها، بالإضافة إلى الصالون الجوي الشهير وحمّام الشاور سبا على طائرة الإمارات A380.

وتعمل "طيران الإمارات"، حاليا على نسخة محدثة بإضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وأحدث التصميمات الداخلية لطائرة A380.

وتخطط "طيران الإمارات"، مستقبلا لتزويد العملاء بالقدرة على استكشاف الوجهات واختيار المقصورة، وحجز الرحلة والدفع من خلال تطبيق Emirates Oculus VR.

ويمكن للمستخدمين حاليا استكشاف تجارب الإمارات للواقع الافتراضي التالية من خلال تطبيق Emirates Oculus VR على متجر Oculus يقدم للمستخدمين تجارب دقيقة بالحجم الطبيعي وتجارب مقصورة تفاعلية على متن طائرة A380 الرائدة وطائرة البوينج 777-300ER Gamechanger.

ويستطيع المستخدم، على سبيل المثال، "التقاط" العناصر من الصالون الجوي، أو "تشغيل" الدش في حمّام الشاور سبا، أو إغلاق باب الجناح الخاصة، بالإضافة إلى استكشاف قمرة القيادة أيضاً.

ويقدم موقع Emirates.com على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، أوالأجهزة المحمولة، أو تطبيق طيران الإمارات لنظامي التشغيل iOS وAndroid عرض غامر ثلاثي الأبعاد، وتقنية الواقع الافتراضي على الويب وعرض 360 درجة لمقصورة طائرة الإمارات البوينج 777 وطائرة A380.

ويمكن للمستخدم استكشاف مقعده قبل إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت باستخدام خريطة المقاعد ثلاثية الأبعاد.

وتتيح الأداة للعميل التنقل من مقعد إلى آخر، وحجز المقعد المفضل .. كما يمكن للمستخدم أيضا الاستمتاع بالتنقل في المقصورة بدون استخدام اليدين واختيار المقعد باستخدام سماعة رأس واقع افتراضي مثل Google Cardboard.

وتتوافق هذه التقنية الحائزة على جوائز مع جميع الأجهزة من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية، أو مكونات إضافية.

يذكر أن تجربة الواقع الافتراضي لطيران الإمارات تأهلت ضمن القائمة النهائية، التي ضمت 6 مرشحين لجوائز الواقع الافتراضي VR الدولية الخامسة لهذا العام في فئة "تسويق الواقع الافتراضي لهذا العام".