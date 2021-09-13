محكمة سعودية تدين 24 متهما بجريمة غسل أموال قيمتها 17 مليار ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت محكمة سعودية 24 متهماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال.



وأصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً.

وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم-.

كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو/حزيران 2021، حيث بلغت 23.5 مليار ريال.

وقالت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" إن حجم الصادرات البالغ نحو 23.5 مليار ريال يشمل 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال لإعادة التصدير.

وبحسب بيانات الهيئة فإن قيمة الصادرات السعودية غير النفطية بلغت 16.8 مليار ريال خلال شهر يونيو/حزيران 2020، وقد تجاوزت حاجز 20 مليار في أشهر مارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار بشكل متتابع لأول مرة.