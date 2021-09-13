شكرا لقرائتكم خبر حملة نسائية أفغانية: «لا تمس ملابسي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت عدد من الناشطات الأفغانيات حملة على مواقع التواصل ضد بوادر القمع التي بدأت تطفو في البلاد، بعد أسابيع من سيطرة حركة طالبان المتشددة.

وبعد أن نظمت الحركة قبل يومين محاضرة لعدد من النساء المواليات لها في العاصمة كابول، ظهرن مغطيات الوجه بالكامل، وحتى أصابع اليدين، هبت عشرات الشابات الأفغانيات.

ونشرن صورا لملابس ملونة وللزي التقليدي الأفغاني، مؤكدات أن هذا ما اعتادت المرأة الأفغانية على لبسه على مر العصور، وليس ما تسعى طالبان إلى فرضه إلا «استثناء» لن يمر.

كما انتشر وسم «لا تمس ملابسي» للتعبير عن رفض الأفغانيات لفرض طالبان قوانينها الخاصة في ما يتعلق باللباس.

أتى ذلك بالتزامن مع إعلان الحركة، أنها ستسمح للنساء بارتياد الجامعات والتعلم، بشرط احترام «اللباس الشرعي» دون أن تحدد ماهيته، كما أكدت أن الحصص ستكون مفصولة بين النساء والرجال، مانعة أي اختلاط بين الجنسين.