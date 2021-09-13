شكرا لقرائتكم طعن إسرائيلييْن في محطة حافلات بالقدس.. وإصابة المهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن متحدث باسم هيئة الإسعاف اليوم الاثنين، بوقوع حادث طعن استهدف شخصين خارج محطة للحافلات بوسط القدس.

وأشارت تقارير إلى "تحييد" المهاجم في موقع الحادث. وقال المتحدث إن المصابين في العشرينيات من العمر وحالتهما مستقرة.

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إلى ذلك، قال مراسل العربية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني في محطة الحافلات بالقدس بذريعة تنفيذ عملية طعن.

وأضاف أن المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في القدس أصيب بجراح خطيرة.