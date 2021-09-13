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طعن إسرائيلييْن في محطة حافلات بالقدس.. وإصابة المهاجم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن متحدث باسم هيئة الإسعاف اليوم الاثنين، بوقوع حادث طعن استهدف شخصين خارج محطة للحافلات بوسط القدس.

وأشارت تقارير إلى "تحييد" المهاجم في موقع الحادث. وقال المتحدث إن المصابين في العشرينيات من العمر وحالتهما مستقرة.

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إلى ذلك، قال مراسل العربية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني في محطة الحافلات بالقدس بذريعة تنفيذ عملية طعن.

وأضاف أن المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في القدس أصيب بجراح خطيرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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