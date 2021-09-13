الإفراج عن عشرات التلاميذ المخطوفين في شمال غرب نيجيريا

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كانو: أفرج مسلحون عن عشرات التلاميذ المختطفين منذ مطلع أيلول/سبتمبر في ولاية زمفرا في شمال غرب نيجيريا، على ما ذكر مصدر حكومي محلي وشريط فيديو اطلعت عليه وكالة فرانس برس ويظهر مسؤولين مع الأطفال.

جاء الإفراج عن تلاميذ مدرسة كايا الأحد بعد بدء عمليات عسكرية ضد العصابات الإجرامية في هذه الولاية وقطع السلطات للاتصالات لمنع تبادل المعلومات.

وكان خطف أكثر من 70 تلميذا ومدرسا في كايا في الأول من أيلول/سبتمبر في أحدث عملية خطف جماعية من مدارس ينفذها أشخاص مدججون بالسلاح منذ مطلع السنة.

وقال مصدر في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس "أفرج في المجموع عن 75 رهينة من مدرسة كايا الثانوية مساء الأحد. بدا الجميع بصحة جيدة وسالمين".

واظهر مقطع مصور نشره مكتب حاكم الولاية بيلو ماتاويلي هذا الأخير وهو يحيي الحافلات التي امتلأت بالتلاميذ مساء.

وأفادت مصاد أمنية أن الخاطفين أفرجوا عن الرهائن في مقابل وعد بالسماح لهم بالخروج من الغابة إلى حيث لجأوا بعدما حاصر الجيش معسكرهم.