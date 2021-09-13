بالفيديو: أموال وسبائك ذهب في منزل أمر الله صالح في بنجشير

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"الخليج 365" من دبي: نشرت صفحة "أفغانستان 24/7" الإخبارية، المؤيدة لحركة طالبان، على "تويتر" مقطع فيديو يظهر مسلحين من طالبان وقد عثروا على أكثر من 6 ملايين دولار، وعلى 15 سبيكة من الذهب، في منزل أمر الله صالح، بولاية بنجشير.

وصالح هو نائب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني. وكان قد أعلن نفسه رئيساً لأفغانستان بعد هروب غني تزامنًا مع دخول طالبان، وفقًا لما نقلن وكالة نوفوستي الروسية عن وسائل إعلام أفغانية الإثنين.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر في طالبان تأكيدها العثور على هذا المبلغ من المال في منزل أمر الله صالح.

والتزم صالح الصمت رسميًا من دون الإدلاء بأي تصريح أو توضيح.