فاطمة سيد أحمد تشيد بالدليل المرجعي لمواجهة التطرف: إعجاز لا يجب أن يفوتنا

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القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، رئيس لجنة تطوير وتقييم الأداء الصحفى، بالدليل المرجعى لمواجهة التطرف الصادر عن هيئات الإفتاء فى العالم لمواجهة التطرف واستراتيجية المواجهة لمواجهة الفكر المتطرف والمتشدد.

وأضافت فاطمة سيد أحمد خلال كلمة لها فى الندوة التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، أن المرجع يضم نحو 1065 صفحة، ويرصد ما يدور فى العالم، كما أنه يرصد كل حركات التطرف منذ بدء الخلافية فى كل الديانات وليس الدين الإسلامى، متابعة:" المرجع إعجاز لا يجب ألا يفوتنا، فهو ليس مرجعًا فيه كلام للتشدق ولكنه سهل وبسيط يحلل ويواجه الفكر المتطرف".

ولفتت إلى المرجع به قسمين الأول تشخيص للطرف ومعناه وأشكاله ودوافعه ونتائجه وتاريخه لدى الأمم وأهم القضايا التى استغلتها جماعات التطرف وخاصة جماعة الإخوان الإرهابية هو العمل ضد مصالح الوطنية، مشيرة إلى أن الفكر يجابه بفكر وليس بأى طريقة أخرى.

وشددت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة مواجهة الفكر بالفكر ولهذا تكمن أهمية الدليل فى مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة، مضيفة أن دور مفتى الديار المصرية قديم ومتأصل.