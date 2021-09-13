بالصور.. بدء تطعيم العاملين بشركة المياه في أسوان بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

بدأت اليوم الإثنين أعمال تطعيم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بلقاح كورونا.

قال المهندس يحيى عبدالمنعم أبوزيد، رئيس مجلس الإدارة المكلف بتسيير أعمال الشركة، إنه بدأت أعمال تطعيم العاملين بالشركة ضد فيروس كورونا وذلك بالتنسيق بين إدارة السلامة والصحة المهنية و مديرية الصحة بأسوان.

وأضاف أن أعمال التطعيم ستشمل جميع العاملين بالشركة وسيجرى عمل قوافل بمواقع الشركة المختلفة حتى يتمكن جميع العاملين بالشركة من الحصول على اللقاح، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.​