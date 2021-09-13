اخبار العالم

بالصور.. بدء تطعيم العاملين بشركة المياه في أسوان بلقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

بدأت اليوم الإثنين أعمال تطعيم العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بلقاح .

قال المهندس يحيى عبدالمنعم أبوزيد، رئيس مجلس الإدارة المكلف بتسيير أعمال الشركة، إنه بدأت أعمال تطعيم العاملين بالشركة ضد فيروس كورونا وذلك بالتنسيق بين إدارة السلامة والصحة المهنية و مديرية الصحة بأسوان.

وأضاف أن أعمال التطعيم ستشمل جميع العاملين بالشركة وسيجرى عمل قوافل بمواقع الشركة المختلفة حتى يتمكن جميع العاملين بالشركة من الحصول على اللقاح، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.​

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا