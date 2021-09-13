إزالة تعديات على مساحة 38 فدانًا ضمن الموجة الـ 18 بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، لقاءً موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي أملاك الدولة، لمتابعة تنفيذ الموجة الـ 18 للإزالات.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، واللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة، ومدير عام أثار الفيوم، ومديري محميتي الريان وقارون، والشئون القانونية بالمحافظة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع تناول استعراض خطة مجالس المدن، بالتنسيق مع قوات الشرطة، في تنفيذ حملات الإزالة في مخالفات البناء، والتعديات على الأراضى الزراعية، سواء على أراضي أملاك الدولة، والمحميات، والأراضي التابعة لهيئة الأثار، وعدد الحالات، والمساحات المستهدفة، خلال الموجة ال 18 للإزالات.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن محافظ الفيوم وجه بوجود مندوب جهة الولاية للأراضي المتعدى عليها، مع لجنة الإزالات في المواعيد المحددة، لمطابقة مواقع التعدي مع ملكيات جهة الولاية على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة، مؤكداً على إعداد محضر استلام بالمساحات المستردة للجهة صاحبة الولاية عقب الإزالة، بالتنسيق مع محضر الشرطة.

ووجه محافظ الفيوم مسؤولي المحميات بتخفيض رسوم ممارسة النشاط الزراعي بأرض المحميات، مع الحفاظ على حق الدولة، وتوفيق أوضاع المتعدين، موجهاً بإخطار المخالفين قبل البدء في عمليات الإزالة.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن بمراجعة تعديات البناء على الأراضي الزراعية لأصحاب الملكيات الخاصة، الذين تقدموا أصحابها للتصالح، وتم رفض التصالح عليها، مشدداً على ضمها إلى حملات الإزالات، وكذلك أراضي أملاك الدولة التى تم تقديم طلبات تقنين بشأنها وتم رفضها من لجان التقنين.

ومن جهته، استعرض مدير عام أملاك الدولة بديوان عام محافظة الفيوم، ما تم إزالته من تعديات خلال اليوم الأول للموجه إل 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن تم ازالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على أراض تحت ولاية المحافظة بمساحة 38 فداناً و9 قراريط، إضافة لإزالة حالتي تعدٍ بالبناء على أراضي ولاية المحافظة ـأيضًاـ بمساحة 676 مترًا مربعًا.​