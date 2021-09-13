"صاحبه رماه من على الكوبري".. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل مهندس المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة إختفاء أحد الأشخاص بالدقهلية والعثور على جثته وانتشالها من نهر النيل.

وقالت الداخلية في بيانها؛ اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز؛ بغياب نجله (مهندس ومقيم ببندر طلخا) عن مسكنه عقب خروجه لقضاء بعض احتياجاته من مدينة المنصورة.

وأضاف الوزارة في بيانها؛ بالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من شرطة النجدة بالعثور على جثة المذكور بنهر النيل بدائرة القسم بكامل ملابسه وعثر بطيات ملابسه على ميدالية مفاتيح وتعرف والده عليه وقرر أنها لنجله الـمُبلغ بغيابه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (حاصل على بكالوريوس، ومقيم ببندر طلخا) حيث تقابل مع المجني عليه بناءً على موعد مُسبق بينهما لمطالبة المجنى عليه له بمبلغ مالي مستحق لديه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، و بمواجهته إعترف بأنه بتاريخ الواقعة اصطحب المجني عليه بسيارته لإعطائه جزء من المبلغ المالى وأثناء سيرهما أعلى إحدى الكباري توقف بزعم حدوث عطل بالسيارة وترجل خارج السيارة، أثناء توقفهما حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفع المجنى عليه من أعلى السور الحديدى للكوبري فسقط بالمياه وغرق.