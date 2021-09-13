مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان يجمع أكثر من مليار دولار

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 21:29
عربي ودولي
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، أن مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان تمكن من جمع تبرعات بأكثر من مليار دولار أميركي.
وقال جوتيريش، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع لجمع التبرعات، إن هذا المؤتمر لبى بشكل كامل التوقعات المتعلقة بالتضامن مع الشعب الأفغاني.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أفغانستان بحاجة إلى أكثر من 600 مليون دولار أميركي لغاية نهاية هذا العام من أجل تجنب أزمة في الغذاء وانهيار الخدمات العامة.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن «من المهم جداً» أن تتواصل المنظمة الدولية مع حركة «طالبان» لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وتوزيعها.
وأوضح جوتيريش «يستحيل توفير المساعدة الإنسانية في أفغانستان من دون التواصل مع حركة طالبان في هذه المرحلة».
وأضاف «أرى أنه من المهم جداً التواصل مع (طالبان) في هذه المرحلة على صعيد كل الجوانب التي تثير قلق الأسرة الدولية أكان الإرهاب أو حقوق الإنسان أو المخدرات أو طبيعة الحكومة».
المصدر: وكالات