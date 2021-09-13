روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 4 دول وتزيد رحلاتها إلى مصر

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:56
عربي ودولي
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روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع أربع دولقالت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، إنها ستستأنف الرحلات الجوية للركاب مع أربع دول اعتباراً من 21 سبتمبر الجاري.
وهذه الدول هي: إسبانيا والعراق وكينيا وسلوفاكيا.
كانت روسيا قد فرضت قيوداً واسعة النطاق على السفر في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس 2020 ولا يزال الكثير من تلك القيود سارياً، لكنها وسعت تدريجياً قائمة الدول التي ستسأنف الرحلات الجوية معها.
وقال فريق العمل المعني بالتصدي لفيروس كورونا المستجد في روسيا إنه اتخذ قرارا بإمكانية استئناف الرحلات الجوية مع هذه البلدان بعد تقييمه للوضع الوبائي فيها.
واعتبارا من 21 سبتمبر أيلول، ستكون هناك أربع رحلات إلى موسكو أسبوعيا من مدريد وبرشلونة وبراتيسلافا عاصمة سلوفاكيا.
كما ستعود الرحلات الجوية بين موسكو وملقا وأليكانتي في إسبانيا.
وذكرت الحكومة أن مسارين بين موسكو وكل من نيروبي وبغداد سيعودان بمعدل رحلتين أسبوعين.
بالإضافة إلى ذلك، سيزيد عدد المسارات والرحلات الجوية بين مدن روسية ومقاصد سياحية شهيرة في مصر وتركيا. حيث ستستأنف الرحلات الجوية إلى مصر من مطارات "بسكوف" و"ماجغادان" و"مورمانسك" و"تشيتا" اعتباراً من 21 سبتمبر.
المصدر: وكالات