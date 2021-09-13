ألمانيا تعتزم زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان



ابوظبي - سيف اليزيد - يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيادة المساعدات للمعوزين في أفغانستان.وقال ماس، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر المانحين التابع للأمم المتحدة في جنيف «لقد زادت ألمانيا بالفعل من مساعداتها الإنسانية لأفغانستان والمنطقة بمقدار 100 مليون يورو. ونخطط لتوفير 500 مليون يورو أخرى لدعم أفغانستان والدول المجاورة لها». وفي الوقت نفسه، طالب ماس الحكام الجدد في أفغانستان بضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية.

وقال ماس: «لذلك فإننا ندعو قيادة طالبان بشكل عاجل إلى ضمان سلامة وأمن منظمات الإغاثة الإنسانية وموظفيها في أفغانستان... بخلاف المساعدات الإنسانية، سنجعل موقفنا المستقبلي تجاه حكومة طالبان لا يعتمد على أقوالها، بل على أفعالها».

وذكر ماس أنه من المنتظر أن «يتمكن الأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم من مغادرة البلاد»، وقال: «على (طالبان) احترام حقوق الإنسان الأساسية»،

مضيفاً أنه لا يجب أن تصبح أفغانستان مرة أخرى مكانا يهدد العالم بالإرهاب، وقال: «تشكيل حكومة انتقالية الأسبوع الماضي مع استبعاد مجموعات أخرى لم يكن الإشارة الصحيحة لتعاون دولي».