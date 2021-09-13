الإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بحرق مركز شرطة في مصر

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- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 18:04
عربي ودولي
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أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، أحكاماً بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 سنة و10 سنوات، على 74 متهماً في أحداث العنف في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام وحرق مركز شرطة سمالوط» في محافظة المنيا.
وعاقبت محكمة جنايات المنيا، أربعة من المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم خلال عام 2013.
كما عاقبت المحكمة بقية المتهمين بالمؤبد والمشدد 15 سنة والمشدد 10 سنوات. كما قررت براءة متهم منهم.
تأتي الأحكام بعد إعادة إجراءات محاكمة جميع المتهمين الـ74 في القضية، بعد صدور أحكام ضدهم في جلسات سابقة، ضمن 119 متهماً صدرت ضدهم أحكام في عام 2015 تتراوح بين السجن خمس سنوات والمؤبد 25 عاماً، فضلاً عن صدور أحكام بالإعدام على عددٍ من المتهمين، الذين ألقي القبض عليهم على فترات منفصلة.
كما قضت «الدائرة 5 إرهاب»، والمنعقدة بطره اليوم، بالسجن المشدد خمس سنوات لمتهمين اثنين في إعادة محاكمتهما بتهمة التجمهر والشروع في القتل في منطقة عين شمس بشرق القاهرة.
المصدر: د ب أ