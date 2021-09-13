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مسلحون يهاجمون سجناً في نيجيرياً ويحررون 266 نزيلاً

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:52
عناصر من قوات الأمي في نيجيريا
عربي ودولي

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قالت السلطات النيجيرية، إن مسلحين مدججين بالسلاح أغاروا على سجن في وسط البلاد في ساعة متأخرة من، مساء أمس الأحد، ونسفوا سوره الخارجي وحرروا 266 نزيلا.
وقالت وزارة الداخلية، إن جندياً وشرطياً قتلا في الهجوم ولا يزال حارسان مفقودين. وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام.
وقالت السلطات، إن المهاجمين استخدموا متفجرات لتدمير السياج من ثلاث جهات وخاضوا معركة بالأسلحة النارية مع حراس سجن متوسط ​​الحراسة في «كبا» بولاية «كوجي» جنوب غربي العاصمة أبوجا.
وقالت وزارة الداخلية، إن 28 من أصل 294 نزيلاً ما زالوا في السجن، وهو ما يعني فرار 266. كانت مصلحة السجون قد ذكرت في بادئ الأمر أن عدد الفارين 240.
وهذا ثاني حادث هروب كبير من سجن في نيجيريا هذا العام بعد أن هاجم مسلحون سجناً في بلدة «أويري» بولاية «إيمو» في جنوب شرق البلاد في نيسان، مما أسفر عن هروب ما يزيد على 1800 نزيل.

المصدر: رويترز

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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