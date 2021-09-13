جوتيريش يحذر من أوقات خطيرة في أفغانستان

- 1/2
- 2/2
- ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:39
عربي ودولي
ع+ ع-
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من أن أفغانستان ربما تواجه أكثر الأوقات خطورة.
ودعا، في كلمة افتتاحية بمؤتمر في جنيف يسعى لجمع التبرعات، المانحين إلى التعهد بمئات الملايين من الدولارات لأفغانستان، قائلاً: إن الفقر يتصاعد وقد يصبح الكثيرون من دون طعام بحلول نهاية الشهر.وأضاف أن الأفغان «بعد الحرب والمعاناة وانعدام الأمن على مدى عقود، ربما يواجهون أكثر أوقاتهم خطورة».
وقال: «فجأة، يواجه شعب أفغانستان انهيار بلد بأكمله».
وتسعى الأمم المتحدة لجمع أكثر من 600 مليون دولار أميركي لمساعدة الشعب الأفغاني عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم.
وحتى قبل سيطرة طالبان على كابول الشهر الماضي، كان نصف السكان - أو 18 مليون شخص - يعتمدون على المساعدات. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.
وزادت الضغوط على برامج الأمم المتحدة نتيجة التوقف المفاجئ لمنح أجنبية بمليارات الدولارات عقب سيطرة حركة طالبان.
المصدر: وكالات