الرئيس التونسي يعفي وزيرة الشباب والرياضة من مهامها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 40 دقيقة

أعفى الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، سهام العيادة، من مهام وزيرة للشباب والرياضة والإدماج المهني والتي كانت قد كلفت بها بالإنابة.

وكان سعيد، الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، قد أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود “خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها”، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى.

ثم أعلن في 25 أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان “حتى إشعار آخر”. ولم يعين الرئيس منذ 25 يوليو رئيسا جديدا للحكومة.

وأعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات السبت عن معارضتهم لمشاريع الرئيس.

وذلك بعدما أعلن سعيد أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضته حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل.

وقال إن الحكومة ستشكل “في أقرب الأوقات بعد اختيار الأشخاص الذين لا تشوبهم شائبة”، من دون أن يحدد موعدا لذلك”. وأضاف “سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها”.