بينيت يلتقي السيسي في مصر.. وعملية السلام والأسرى على جدول المباحثات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لبحث عملية إحياء السلام في قمة بشرم الشيخ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بسام راضي عبر فيسبوك، أن اللقاء سيتناول عدة ملفات تهم الطرفين، من بينها جهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منسق ملف الأسرى الإسرائيلي رافق “بينيت” في زيارته إلى مصر لبحث إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة .

تأتي محادثات السيسي وبينت فيما ذّكر وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد أمس الأحد بأهمية الدور المصري في معرض طرحه خطة لتنمية غزة تستهدف تحسين حياة المواطنين في القطاع مقابل أمن إسرائيل. وقال “لن يحدث ذلك بدون دعم وانخراط شركائنا المصريّين، وبدون قدرتهم على التحدّث مع جميع الأطراف المعنيّين”.