توتر داخل سجون الاحتلال.. الأسرى الفلسطينيون يهددون بالتصعيد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

دعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية والقانونية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى الوقوف عند مسؤولياتها وأخذ دورها الحقيقي والفاعل تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين

وذكر المكتب في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة غزة حول تطورات الأوضاع، أن إدارة السجون تحاول تحميل أسرانا الأبطال مسؤولية عجز وفشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية والاستفراد بهم من خلال اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات العقابية بحقهم من تشتيت وقمع ونقل وإعلاق مرافق السجون.

وشدد المكتب على الحركة الأسيرة ماضية في الإعداد والاستعداد لخوص معركة إستراتيجية في حال أصرت إدارة سجون الاحتلال على إجراءاتها القمعية.

وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين في قسم 3 بسجن جلبوع تعرضوا في الثامن من هذا الشهر لاعتداء همجي من قبل إدارة السجون يعكس صورة الإرهاب والتنكيل المنظم.

وأوضح المركز أنه أمام ما يتعرض له الأسرى تداعت الهيئات القيادية للانعقاد والتشاور لبحث سبل مواجهة السجان، ومن ثم أقرت العديد من الخطوات.

وبين أن مديري وضابطي سجني جلبوع وشطة، إضافة إلى الضابط المدعو زاهر فارس أصبحوا في دائرة الاستهداف المباشر من قبل الأسرى.

ودعا مكتب إعلام الأسرى جميع الفلسطينيين وأحرار العالم إلى الاصطفاف خلف الأسرى ونصرتهم في قضيتهم العادلة.

وشدد مكتب إعلام الأسرى على ضرورة أن تتخذ السلطة الفلسطينية دورها بشكل فاعل والدفاع عن الأسرى وإطلاق يد المقاومة وأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لنصرة قضية الأسرى.