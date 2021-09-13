تحذير أممي من تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 13 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - سبتمبر - 2021 6:39 مساءً

حذر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، من تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان.

وقال غوتيريس، في مستهل مؤتمر جنيف، إن أفغانيا واحدا من بين كل ثلاثة في البلاد لن يكون بوسعه الحصول على طعام.

وأكد على الحاجة إلى المزيد من التمويل لأجل دعم المساعدات المقدمة للشعب الأفغاني.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على وجوب العمل من أجل ضمان احترام حقوق المرأة في أفغانستان، وسط مخاوف من تبعات حكم طالبان التي دخلت العاصمة كابل، في 15 من أغسطس الماضي.

في غضون ذلك، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن الوضع في أفغانستان ينذر بكارثة، وهو ما يؤكد ضرورة التحرك الدولي.

وأورد المسؤول أن طالبان تعهدت بحماية العاملين ضمن فرق الإغاثة، كما وعدت أيضا بمراعاة حقوق المرأة والأقليات.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن طالبان تعهدت بإزالة العراقيل أمام المساعدات الإنسانية.

وتنظم الأمم المتحدة مؤتمرا للمساعدات في جنيف الاثنين في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان، محذرة من أزمة إنسانية في البلد الآسيوي بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وحتى قبل سيطرة طالبان على كابل الشهر الماضي، كان نصف السكان – أو 18 مليون فرد – يعتمدون على المساعدات. وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة من أن العدد مرشح للزيادة بسبب الجفاف ونقص السيولة والغذاء.

وزادت الضغوط على برامج الأمم المتحدة نتيجة التوقف المفاجئ لمنح أجنبية بمليارات الدولارات عقب انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب وما تلاه من انتصار حركة طالبان.

ويحضر مؤتمر جنيف، المقرر أن يبدأ ظهر الاثنين، مسؤولون كبار في الأمم المتحدة على رأسهم الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعشرات من ممثلي الحكومات ومنهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.