شكرا لقرائتكم خبر عن 216 مليون شخص معرضون للهجرة بسبب التغيرات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال البنك الدولي، في تقرير جديد اليوم الاثنين إنه بدون إجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ وارتفاع مستويات البحار وشح المياه وتراجع إنتاجية المحاصيل فإن 216 مليون شخص قد يضطرون للهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050.

وأضاف التقرير أن الدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية وحدها ستشكل 86 مليون من أولئك المهاجرين بالإضافة إلى 19 مليون في منطقة شمال أفريقيا، فيما يتوقع أن يكون هناك 40 مليون مهاجر في جنوب آسيا و49 مليونا في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

وقال التقرير، إن مثل هذه التحركات ستضع ضغوطا كبيرة على كل من المناطق المرسلة والمستقبلة للمهاجرين وستزايد الأعباء على المدن والمراكز الحضرية وستعرض مكاسب التنمية للخطر.