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ابو تريكة قد يترك 'بين سبورتس' لاسباب دينية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-13 | 18:34

ابو تريكة قد يترك

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توقع بعض الخبراء أن يرحل محمد أبو تريكة عن قنوات "بين سبورتس" القطرية بسبب تصريحاته الأخيرة عن عدم شرائه لقميص ليونيل نجم باريس سان جيرمان بسبب مقاطعته للمنتجات الفرنسية .
و قال أبو تريكة أنا "أقاطع المنتجات الفرنسية من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم".

والبعض يرى إن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في حرج شديد مع الحكومة الفرنسية المستاءة من تصريحات ابو تريكة التي هيجت الجميع من جديد على مقاطعة المنتجات الفرنسية وطالبته برحيله ولكن شعبية ابو تريكة الطاغية ستجعله يتردد في هذا القرار والبعض يرى إن ابو تريكه محق في تصوره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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