انت الان تتابع خبر ابو تريكة قد يترك 'بين سبورتس' لاسباب دينية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-13 | 18:34
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توقع بعض الخبراء أن يرحل محمد أبو تريكة عن قنوات "بين سبورتس" القطرية بسبب تصريحاته الأخيرة عن عدم شرائه لقميص ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بسبب مقاطعته للمنتجات الفرنسية .
و قال أبو تريكة أنا "أقاطع المنتجات الفرنسية من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم".
والبعض يرى إن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في حرج شديد مع الحكومة الفرنسية المستاءة من تصريحات ابو تريكة التي هيجت الجميع من جديد على مقاطعة المنتجات الفرنسية وطالبته برحيله ولكن شعبية ابو تريكة الطاغية ستجعله يتردد في هذا القرار والبعض يرى إن ابو تريكه محق في تصوره.
والبعض يرى إن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في حرج شديد مع الحكومة الفرنسية المستاءة من تصريحات ابو تريكة التي هيجت الجميع من جديد على مقاطعة المنتجات الفرنسية وطالبته برحيله ولكن شعبية ابو تريكة الطاغية ستجعله يتردد في هذا القرار والبعض يرى إن ابو تريكه محق في تصوره.
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