ابو تريكة قد يترك 'بين سبورتس' لاسباب دينية

و قال أبو تريكة أنا "أقاطع المنتجات الفرنسية من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم".

والبعض يرى إن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في حرج شديد مع الحكومة الفرنسية المستاءة من تصريحات ابو تريكة التي هيجت الجميع من جديد على مقاطعة المنتجات الفرنسية وطالبته برحيله ولكن شعبية ابو تريكة الطاغية ستجعله يتردد في هذا القرار والبعض يرى إن ابو تريكه محق في تصوره.

