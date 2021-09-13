تونس تتسلم جرعات لقاح كورونا قادمة من الولايات المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلّمت تونس، الإثنين، دفعة جديدة من اللقاحات ضدّ كوفيد-19 بلغ عددها 200 ألف جرعة، وذلك بمنحة من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مبادرة "كوفاكس".



وجددت الرئاسة التونسية شكرها للولايات المتحدة الأمريكية على ما تقدّمه من دعم متواصل لتونس؛ لمواجهة هذه الجائحة بما يُترجم الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون.

وتم تسلّم هذه الجرعات من اللقاحات بحضور علي المرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة، والفريق بالبحرية عبدالرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحّة العسكرية، ودونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس، وإيف سوتاران، ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، وماريلينا فيفيانا، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، أن هذه اللقاحات من نوع فايزر، وصلت إلى تونس عبر آلية "كوفاكس"، ليصل بذلك إجمالي اللقاحات التي تبرعت بها الولايات المتحدة إلى تونس ما يقارب مليوني لقاح منذ شهر يوليو/تموز الماضي، كجزء من الشراكة المستمرة بين أمريكا وتونس للقضاء على كورونا.

وأكد السفير دونالد بلوم، وفق البيان الصادر عن السفارة، "أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب التونسي في جهوده الحثيثة لمكافحة جائحة كوفيد-19، متابعا: "هدفنا إنقاذ الأرواح وتوفير لقاحات آمنة وفعالة لأكبر عدد ممكن من التونسيين في أسرع وقت ممكن".

والجمعة، تلقّت تونس، 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا (كوفيد-19) منحتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة "كوفاكس" .