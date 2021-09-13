تحديث من "طيران الإمارات" حول محطات التوقف في دبي.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت طيران الإمارات، بأنه يمكن لعملاء الناقلة الذين يسافرون عن طريق دبي في رحلات متابعة تصل مدتها إلى 10 ساعات أو أكثر الاستفادة من خيارات توقف مختلفة.



وذكرت الناقلة في تحديث عبر موقغها الإلكتروني اليوم الاثنين : "تُطبّق متطلبات الدخول إلى دبي، بما في ذلك التأشيرات ووثائق السفر الخاصة بكوفيد ‑ 19".