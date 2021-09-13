بيني جانتس: تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر ضروري لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الإثنين، إن تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر ضروري لتحقيق الاستقرار بالمنطقة



وفي وقت سابق، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أن دعم مصر لجهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأكج السيسي، حسب بيان الرئاسة، أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية وضرورة الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل