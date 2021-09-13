مصرع 4 في حادث تحطم طائرة ركاب في سيبريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون بجروح جراء تحطم طائرة ركاب صغيرة من طراز "إل-410" في مقاطعة ايركوتسك شرق سيبيريا الروسية.



وذكرت وزارة الطوارئ الروسية - في بيان لها وبحسب وكالة" تاس" للأنباء - أن طائرة من طراز "إل 410" كانت تقل 14 راكبا إضافة إلى الطاقم المكون من شخصين، قامت بهبوط حاد اضطراري في منطقة غابات على بعد أربعة كيلومترات عن بلدة كازاتشينسكويه في مقاطعة إركوتسك، مما أدى إلى مصرع قائد الطائرة و3 ركاب وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح البيان أن الحادث وقع لدى محاولة الطاقم الهبوط بالطائرة للمرة الثانية على التوالي في ظروف ضباب كثيف، حيث اشتعلت النيران أثناء عملية الهبوط، ولم يستبعد الخبراء أن يكون عطل