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فلسطين. 14 حالة وفاة و 2699 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 14 حالة وفاة و 2699 إصابة جديدة بفيروس "" و1456 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الماضية .

 

وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن الوفيات سجلت في قطاع غزة وطولكرم، ونابلس وسلفيت.

 

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

 

وفي ما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,226,283 بينهم 506,739 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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