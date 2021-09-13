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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين. 14 حالة وفاة و 2699 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 سبتمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم تسجيل 14 حالة وفاة و 2699 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1456 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأوضحت الكيلة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين - أن الوفيات سجلت في قطاع غزة وطولكرم، ونابلس وسلفيت.
وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
وفي ما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,226,283 بينهم 506,739 تلقوا الجرعتين من اللقاح.