الرئاسة تعلن تفاصيل لقاء السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والفريق أول إلى جيل السكرتير العسكرى لرئيس الوزراء وشيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، فضلًا عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر لكافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم فى تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة.

كما أشار الرئيس السيسي الى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لاسيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عزمه السفر إلى مصر ولقاء الرئيس السيسي.

وقال بينيت، في تصريحات مصورة نشرها المتحدث باسم رئيس الحكومة أوفير جندلمان، إن زيارته إلى مصر هدفها "تعزيز وتوسيع العلاقات بين الدول في المنطقة".

يشار إلى أن زيارة بينيت هي الأولى لمسئول إسرائيلي إلى مصر منذ عقد من الزمان، عندما استقبل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك نظيره الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز في 2010.