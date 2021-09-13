شكرا لقرائتكم خبر عن غدا انتخابات اللجنة الشبابية بالمصرى القاهرى.. وتيسير مطر: أقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد غدا الثلاثاء، انتخابات اللجنة الشبابية بالنادي المصرى القاهري، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الأندية المصرية، وذلك برعاية النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ ورئيس النادي المصرى القاهري.

ويتنافس 19 شابا وفتاة على مقاعد رئيس اللجنة الشبابية ومقعدين الوكيلين فضلا عن 7 مقاعد باللجنة الشبابية، وتشكلت اللجنة الانتخابية من مجموعة من أعضاء النادي يترأسهم النائب تيسير مطر صاحب الفكرة الرامية لدعم الشباب في مجال العام.

وأكد تيسير مطر في تصريحات اليوم الاثنين، أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يدعم هذه التجربة الفريدة لتكون بمثابة حالة تفيد أعضاء النادي المصرى القاهري وخاصة الشباب، داعيين أعضاء النادي المشاركة بقوة في عملية التصويت واختيار من يمثلهم في اللجنة الشبابية.

ووافق "مطر" على تشكيل لجنة تظلمات برئاسة الكاتب محمود نفادي وعضوية محمد عبد الرؤوف وكامل كامل، لتستقبل أي تظلمات أثناء وبعد اجراء الانتخابات، مؤكدا ان عملية انتخابات للجنة الشبابية ليست هدفها الحصول على المناصب وإنما هي حالة ديمقراطية من أجل خدمة أعضاء النادي، ليس هذا فحسب بل أيضا لتعليم شباب النادي التعبير عن الرأي بكل حرية وتعلم أيضا تقبل الرأي الآخر".

وفى نفس السياق، يبدأ مساء اليوم المرشحون لتنظيم مؤتمرات داخل أسوار النادي المصرى القاهري لعرض برامجهم الانتخابية وخطط واقتراحاتهم للدعم عملية التطوير التي يشهدها النادي برعاية النائب تيسير مطر.