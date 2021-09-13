شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستقبل وفدا من تنسيقية الأحزاب.. ويؤكد على دورهم البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ناقش خلاله أهمية دعم البحث العلمى والتشجيع على الاستثمار فيه، وما قدمته الوزارة خلال الأعوام السابقة فى مجالات البحث العلمى والتواصل مع علماء مصر فى الخارج، وتشجيع الإبداع والابتكار.

وأكد وزير التعليم العالى، ضرورة التواصل مع شباب المجتمع المصرى وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب، وتبادل الروئ والأفكار التى تخدم قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى دورهم البناء فى إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.

وخلال اللقاء، دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء التنسيقية حول عدد من الموضوعات والقضايا، ومنها: التنسيق الإلكترونى الجديد لمنظومة الجامعات المصرية، وملف البعثات والتمثيل الثقافى، وآليات جذب الطلاب الوافدين من خلال مبادرة"ادرس فى مصر".

ضم وفد التنسيقية، النواب أميرة العادلى، وأميرة صابر، وأحمد فتحى، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ، ومؤمن السيد، والدكتور سيد أبو فرحة، والدكتور محمد السيد سالم، وأحمد سراج، وأحمد البشبيشى، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية، ومن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كل من الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجى، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين، وسعيد محجوب رئيس الإدارة المركزية للاتصال السياسي.