شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة": الدولة وضعت خطة للتنمية الشاملة استهدفت كافة القطاعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مصر والمنطقة العربية يواجهان تحديا كبيرا يتمثل فى القوى المتربصة لهما، والتى تهدف إلى اسقاط المنطقة ونشر الأخبار الهدامة والتقليل من حجم الإنجازات التى تتم فى كافة القطاعات .

وأضاف الشوربجى خلال كلمة له فى الندوة التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وضعت الدولة المصرية خطة للتنمية الشاملة استهدفت كافة قطاعاتها وقطعت فيها أشواطا طويلة ، مشيرا إلى أنه من أهم أدوات التنمية الشاملة هو مواجهة الإرهاب الفكرى و التصدى للشائعات والأكاذيب وأدركت أجهزة الدولة أهمية توعية شبابها وهو الدور الذى تقوم به مؤسساتنا والمؤسسات الإعلامية خاصة فى ذلك الانتشار الواسع لوسائل الاعلام الإلكترونية وهو ما يتطلب جهود وتكاتف الجهات المعنية وتوحيد الجهود فى نشر الأفكار البناءة وإعلاء القيم .

شارك فى الندوة كلا من الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة رئيس لجنة تطوير وتقييم الأداء الصحفي، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الاهرام، والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وجريدة الأهرام المسائي، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي.

كما يحضر الندوة الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الديار المصرية، وليد عبدالعزيز، أسامة سعيد، سامح عبد الله وشيماء عبدالاله أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

كما يحضر أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى أحمد ايوب رئيس تحرير مجلة المصور و أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف وعدد من رؤساء التحرير الإصدارات الصحفية.