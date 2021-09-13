النائب محمد تيسير مطر يحذر من حسابات مزيفة تنتحل شخصيته على مواقع التواصل

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القاهرة - سامية سيد - حذر النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من مجموعة حسابات وصفحات مزيفة تنتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال النائب محمد تيسير مطر فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "هذه الحسابات لا تمت له أو لأفراد مكتبه بصلة، وعلى السادة المواطنين عدم الالتفات لهم أو التواصل معهم.

وأكد "مطر" مجددا أن هذه الصفحة هى الصفحة الرسمية الوحيدة الخاصة به، والتى يمكن من خلالها التواصل معه ومتابعة أنشطته المختلفة.

محمد تيسير مطر يحذر من الحسابات المزيفة التى تنتحل شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي