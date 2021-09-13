روسيا.. تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بـ "كورونا"

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

سجلت روسيا ولليوم السادس على التوالي أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي عن انخفاض عدد الاصابات بتسجيلها 18178 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 18554 إصابة في اليوم السابق، ورصد 719 حالة وفاة جديدة، مقابل 788 وفاة أمس، مع تماثل 12469 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في روسيا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و158 ألفا و 248 حالة، منها 193 ألفا و468 حالة وفاة و ستة ملايين و402 ألف و126 حالة شفاء.