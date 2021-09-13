دولة الإمارات تتعهد بمواصلة تقديم الدعم لأفغانستان

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ أن بلاده ستواصل متابعة الأوضاع في أفغانستان ومستمرة في تقديم الدعم لبنائها.



وقال الصايغ إن الإمارات دشنت جسرًا جويًا لإجلاء آلاف الأفغان والأجانب من أفغانستان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا الإثنين الدول لتقديم المساعدات التي يحتاجها الأفغان بشدة ودعم النساء وغيرهن من الفئات التي يبدو أن طالبان تهدد حقوقها.

وقال غوتيريش أمام الوزراء المشاركين في مؤتمر للمانحين خصص للبلد الذي يجتاحه العنف إن "الشعب الأفغاني يحتاج إلى طوق نجاة".

وأضاف من مقر الأمم المتحدة في جنيف "بعد عقود من الحرب والمعاناة وانعدام الأمن، قد يكونون أمام اللحظة الأكثر خطورة" الآن.