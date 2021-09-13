دولة الإمارات ترسل 60 طنا من المساعدات إلى أفغانستان

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أرسلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية 4 طائرات نقلت 60 طنا من المواد الغذائية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول.



جاء ذلك لتوفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للشعب الأفغاني الشقيق بالتعاون مع الجناح الجوي بدبي.

وقال إبراهيم بو ملحة، مستشار حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن الجسر الجوي الإنساني الذي أقامته المؤسسة يأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتويجا للتنسيق القائم بين المؤسسة والجناح الجوي بدبي في العمل الإغاثي والإنساني لتقديم المساعدات العاجلة واستمرارها للشعب الأفغاني لتجاوز الأزمة الراهنة وتخفيف المعاناة عنهم.

وأضاف أن كمية المواد التي نقلتها الطائرات حتى الآن بلغت 60 طنا من المواد الغذائية الأساسية حيث يعاني الشعب الأفغاني من شح فيها، مؤكدا أن الجسر مستمر لنقل كميات أخرى من المواد الغذائية والطبية الضرورية التي وفرتها المؤسسة إلى كابول.

وأعرب عدد من المسؤولين الأفغان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجهود الإمارات الإنسانية والمساعدات المقدمة للشعب الأفغاني، مؤكدين أهمية هذه المساعدات في الوقت الراهن لتجاوز الأزمة التي تجتاح أفغانستان حاليا.

الجدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لديها العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية في أفغانستان تشمل تشييد قرية للمعاقين مكونة من 200 منزل وأربعة مساجد ومدرستين ومركز تسوق وعيادة صحية ومركز تدريب مهني و دار زايد للأيتام في ولاية قندهار التي تم اعتمادها كمدرسة ثانوية تحتوي على 7 فصول دراسية وسكن للطلاب مع المرافق ومسجد وصالة لتدريب الأيتام على صناعة السجاد .

وقامت المؤسسة بحفر عدد من الآبار الارتوازية لمياه الشرب وتجهيزها بالمضخات والتمديدات اللازمة وبناء أحواض لري المساحات الزراعية استفادت منها عدة مناطق، و بلغ الحفر في بعض الآبار إلى عمق 100 متر.