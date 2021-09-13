السيسي يلتقي نفتالي بينيت في شرم الشيخ

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في منتجع شرم الشيخ في لقاء هو الأرفع لمسؤول إسرائيلي منذ عقد.



ومن المقرر أن يبحث اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان أن "اللقاء تناول سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتأتي الزيارة بعد قمة ثلاثية؛ فلسطينية ومصرية وأردنية، عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، وتركزت على الملف الفلسطيني-الإسرائيلي.

وانهارت محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في 2014 ويقول محللون إن احتمالات استئنافها ضئيلة للغاية. وبينيت قومي يترأس ائتلافا يضم العديد من الأطياف السياسية في بلاده ويعارض قيام دولة فلسطينية.

وقالت مصادر دبلوماسية وأمنية إن الوضع في قطاع غزة سيمثل أحد محاور المحادثات التي ستجرى اليوم.

وشكل تصاعد العنف عبر الحدود منذ أواخر أغسطس/ آب اختبارا للتهدئة الهشة. وعلى مدى الأسبوع المنصرم، أطلقت فصائل فلسطينية صواريخ صوب إسرائيل لثلاث ليال متتالية وردت إسرائيل بضربات جوية.

وقال دبلوماسيون إن من المتوقع أيضا أن يناقش بينيت والسيسي ملفات إقليمية تشمل نفوذ إيران في الشرق الأوسط والأزمة في لبنان.

وتعدّ زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي هي الأولى منذ عشر سنوات، لمسؤول في مستواه، لمصر، والأولى لبينيت إلى دولة عربية.

وتلقى بينيت وهو رئيس حزب يميني تولى السلطة في يونيو/حزيران دعوة من السيسي الشهر الماضي.

كما تعد هذه الزيارة هي المحطة الخارجية الثانية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأدت القاهرة دورا حيويا في مايو/أيار الماضي، عندما نجحت في التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؛ الذي استمر لمدة 11 يوما.