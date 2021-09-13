عاجل.. مكافأة أمريكية للإبلاغ عن قيادي بحزب الله

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن طلال حمية رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني.



والعام الماضي، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على 3 إرهابيين من حزب الله اللبناني، لدورهم في اختطاف طائرة عام 1985.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن "واشنطن تدعو إلى المساعدة في اعتقال محمد علي حمادي، وعلي عطوة، وحسن عز الدين".