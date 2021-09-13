دولة الإمارات تعلن تعافي 705 حالات جديدة من فيروس كورونا

محمد الفلاح - الإثنين 13 سبتمبر 2021

أعلنت الإمارات إجراء 314,018 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية لرصد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الفحوصات الجديدة أسهمت في الكشف عن 632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 729,518 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,064 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 705 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 720,653 حالة.